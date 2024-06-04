【vanquish】財布 ラウンドファスナー付

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コンパクトで良い感じの革色です。新品未使用ですが素人保管です。詳細状態は写真をご確認ください。カラー...ブラウン柄・デザイン...無地財布形...二つ折り素材...本革・素人検品につき返品は受け付けませんので不明点あれば必ず購入前にコメントお願いします。・元箱が無いため、素人梱包で発送させて頂きます。・返品・返金・キャンセルには、応じかねますのでご了承下さい。・らくらくメルカリ便←→ゆうゆうメルカ便に変更する場合があります。#財布#メンズ#本革#レザー#二つ折り財布#ヴァンキッシュ