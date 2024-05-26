PS4　本体　グレイシャー・ホワイト 500GB 豪華付属品有

PlayStation®4グレイシャー・ホワイト500GBCUH-1100AB02の中古品になります。出品する直前まで、PS4本体にグリーンのカーボン調プレミアムスキンシールを貼っていたため、年数の割には外観の状態は良いと思います。付属品（おまけ）も豪華な内容になっておりますので、是非、ご検討いただければ幸いです。【付属品一覧】・電源ケーブル・HDMIケーブル・PS4純正品ワイヤレスコントローラー ホワイト ２個・DUALSHOCK4充電スタンド☆以下ゲームソフト☆・ウィッチャー３・グランド・セフト・オートⅤ・スターウォーズ バトルフロント・プラントVSゾンビ ガーデンウォーウェア・三国志１３※コントローラー状態については、GamepadTesterというサイトにて、すべてのボタン・スティックの動作確認済みです。※PS4の箱は、あくまでも梱包用使うので、外観状態が気になる方は、購入をお控えください。※バラ売り、交渉可能です。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#ウィッチャー３#グランド・セフト・オートⅤ#三国志１３



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