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stray kids SKZOO オリジナル ver. ハン
商品番号 S86548265328
商品名

stray kids SKZOO オリジナル ver. ハン
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,430 円
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商品詳細

straykidsStayinSTAYSKZOOPLUSHOriginalver.『HANQUOKKA』1個・新品未開封・即購入OK(コンビニ払いの方はいつ支払うか教えてください。)・値下げ、取り置き不可JYPSHOPで購入しました。詳細SKZOOPLUSHOriginalver.サイズ:17x28x11cm※公式に書いてありますが、キャラクターによっては多少の誤差があります。海外製品ですので、初めから、縫い目のズレや、ほつれ等、ある場合がございます。完璧を求める方はご遠慮ください。ダンボールに入れて発送します。割れ物では無い為、プチプチとかでがっちりと梱包はしません。StrayKidsStrayKidsアルバムStrayKidsグッズStrayKidsトレカstraykids購入特典straykidsSKZOOstorestraykidsぬいぐるみstraykidsSKZOOスキズストレイキッズバンチャンチャンビンヒョンジンハンジソンフィリックスアイエンリノスンミン
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