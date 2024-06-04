希少 版画 限定 サリー・コールドウェル・フィッシャー ヨット 船 帆 ...

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希少ヴィンテージ版画リミテッドエディション 925/1000【chiquita】夕焼けの中、貴婦人を乗せたボートが旅立。それを見送る人々。鳥やイルカ、小さなキャラクターの、ポップな描写が愛着の湧く、味わい深い素敵な作品です。▽▽SALLY CALDWELL FISHER サリー・コールドウェル・フィッシャー1951年、アメリカ生まれ。1983年「アメリカズ・カップ」をイメージして描かれた作品がニューヨークの雑誌の表紙になる。翌年カナダ・ケベック市の450周年記念祭公式ポスターを制作。1988年、ユニセフのクリスマスカードに選ばれる。海を描いた作品は、スミソニアン財団の永久保存版として、ホワイトハウスにも収蔵されている。△△僅かなスレ傷程度はございますが、大きな傷みは無く、そのまま飾って頂ける状態です。写真にてご確認下さい。ヴィンテージ品という事をご理解の方お願い致します。版画絵画額装 畦地梅太郎美人画リトグラフ額装品 シルクスクリーン 洋画 美術 芸術 アート 額装セーラー ボート 釣り フィッシャーマン アメリカ ヨーロッパ 南米 かもめ イルカ #球体関節人形#四谷シモン#人形製作#シュルレアリズム#ハンス・ベルメール#恋月#横尾忠則#池田満寿夫#澁澤龍彦#天野可淡#金子國義ゴッホモネビュッフェカシニョールシャロワサルバドール・ダリマルクシャガールレイモンペイネ藤田嗣治草間彌生田崎広助笹倉鉄平平山郁夫片岡珠子千住博中川一政山下清岡本太郎木原和敏宮永岳彦鶴田一郎ヒロヤマガタラッセン油彩日本画風景画洋画刑部人東山魁夷平山郁夫千住博東郷青児ピカソ棟方志功中島千波野間仁根高塚省吾小磯良平林武梅原龍三郎三岸節子横山大観田崎広助岡本太郎ジミー大西草間彌生奈良美智中島潔笹倉鉄平水彩画水墨画油絵油彩色紙色紙画色紙額縁