サモンナイト3【新品未開封・PS3日本版】

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商品詳細
■基本情報『サモンナイト3』は、2003年8月7日にバンプレストから発売されたPlayStation2用シミュレーションRPG初リリース日：2003年8月7日シリーズ：サモンナイトシリーズモード：シングルプレイヤーコンピュータゲームジャンル：シミュレーションロールプレイングゲーム販売元：バンプレスト、バンダイナムコエンターテインメントプラットフォーム：PlayStation2■商品状態・付属品：写真からご判断ください・商品状態：S（新品未開封）■共通事項説明出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、↓のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo
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http://narcologia.ru/goods/pompous531123.html
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