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ESP E-Ⅱ HORIZON NT-7B HS Black
商品番号 A18473437353
商品名

ESP E-Ⅱ HORIZON NT-7B HS Black
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 82,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ···ESPアクセサリー・パーツ···ケース去年の11月に購入しました。ピックアップにディマジオ製TONEZONEを搭載エアコンで湿度管理してる部屋に置いてあり使用もごく稀にしかしていません。ソフトケースとESPのストラップを付属でお渡し致します。
http://narcologia.ru/goods/injure695567.html
http://narcologia.ru/goods/update249895.html
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