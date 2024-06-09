ESP E-Ⅱ HORIZON NT-7B HS Black

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商品詳細
シリーズ···ESPアクセサリー・パーツ···ケース去年の11月に購入しました。ピックアップにディマジオ製TONEZONEを搭載エアコンで湿度管理してる部屋に置いてあり使用もごく稀にしかしていません。ソフトケースとESPのストラップを付属でお渡し致します。
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