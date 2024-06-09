10/20出品終了 山口茂 色変り四滴茶入 牙蓋 栞付 v592

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2023年最新】四滴茶入の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】四滴茶入の人気アイテム - メルカリ

山口茂造、色変り四滴茶入です。目でも楽しめる可愛らしい作品です。底面に銘がございます。サイズ直径7～9㎝×高さ6.5～11㎝口径3㎝(多少の誤差はお許し下さい）佐川急便(元払)で発送させて頂きます。※北海道、沖縄、離島の場合は別途送料頂きます。※画像で判断して頂き、 ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。疵や直しは見られませんが、時代の経ったものですので、相応のスレがある場合も御座います。商品の状態に過度に神経質な方は入札をお控え下さい。ご落札後の返品はお受けできかねますので、くれぐれもご吟味頂けますようお願い致します。