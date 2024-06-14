オキュラスクエスト2 128G アクセサリー15000円以上！

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ご覧いただきありがとうございます。￼オキュラスクエスト2完全ワイヤレスのオールインワンVRヘッドセット128GB購入後使用頻度は10回未満です。本体、コントローラとも動作確認済みです。消毒してます！当日、若しくは24時間以内に発送します！購入時に付いてきた付属品全てお付けします！更に追加の付属品はキャリーケース￼本体専用シリコンケースコントローラー専用シリコンケースレンズカバー￼￼眼鏡スペーサーフェイスクッションカバー3つ（２つ新品）ヘッドセットケーブルレンズスクラッチ防止リング￼ブルーライトカットレンズ専用ヘッドストラップ1つ他社製ヘッドストラップ2つ充電ケーブル、アダプター（未使用）かなりお得なセットです#オキュラスクエスト#VR#meta#オキュラス