PICO 4 128G VR ヘッドセット

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商品詳細
2022年頃購入して3ヶ月位は週1程度で遊んでいましたがそれ以降はあまり利用することもなく放置しておりました。電池以外の付属品は使用していませんのでそのままお送りします。フェイスクッションは消毒、洗濯したところ少しだけくたびれた感じになってしまいました(写真参照)#PICO
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