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ポケモンカード　ガラルファイヤー　サンダー　フリーザーURセット
商品番号 S94479136184
商品名

ポケモンカード　ガラルファイヤー　サンダー　フリーザーURセット
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後すぐに、スリーブに入れております。目立つキズなどはありませんが、見落としがある可能性があるのでお写真にて現状をご判断下さい。ご不明点はコメント下さい。あくまでもプレイ用としてお考えください。スリーブに入れて、折れ防止と濡れ防止で発送致します。他サイトにも出品しておりますので、購入の際はコメントをお願い致します。また売れた場合は削除する場合がございますので、ご了承ください。又、郵便事故に関しては一切の責任を負いません。調査後見つからない場合は必ず受取評価をお願い致します。不安な場合は＋200円で普通郵便→らくらくメルカリ便に変更致します。その場合、購入前に一度コメントをお願い致します。返品、返却はすり替え防止の為、お断りしております。検索用ポケモンカードゲームポケモンカードカードポケカ色違いキラ絶版パックboxVMAXトレーナーズサポートグッズプロモS色違いエネルギー蒼空ストリーム摩天パーフェクト女性トレーナーイーブイヒーロー25thAnniversarycollectionピカチュウプロモブイマックスクライマックスCSRCHRスタートデッキ100スターバースアルセウスバトルリージョンタイムゲイザースペースジャグラーダークファンタズマポケモンGOロストアビス白熱のアルカナスズナルギアパラダイムトリガーＶstarユニバースバイオレットスカーレットミライドンコライドンミモザトリプレットビートキハダクレイバーストスノーハザードナンジャモ151マスターボール
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