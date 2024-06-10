U4 インイヤーモニター デジタルワイヤレス・システム

Xvive社のインイヤーモニターデジタルワイヤレス・システムです。メーカー：Xvive商品名：U4IN-EARMONITORWirelessSystem状態：開封美品使用場所／時間：自宅／10時間程度■最大伝送距離:約27m※実際の伝送距離は、電波の反射・干渉・吸収など環境によって変化します。■駆動時間:約5時間 (※フル充電時)■バッテリー:リチウムバッテリー内蔵（※充電時間:約2.5時間）■レイテンシー:5ms未満■使用周波数帯域:2.4GHzISMワールドワイド■堅牢なメタルボディレシーバー■その他:同時使用可能チャンネル数:6■重さ:トランスミッター約90ｇ/レシーバー約118ｇ※イヤホンは付属してません。#価格交渉#値引



XVIVE エックスバイブ U4 インイヤーモニター ワイヤレスシステム(レシーバー、トランスミッターセット) XV-U4



Xvive エックスバイブ U4T9 U4 インイヤーモニター・ワイヤレスシステム + T9 インイヤーモニター コンプリートセット XV-U4T9



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Xviveより2.4GHzワイヤレスインイヤーモニターシステムXV-U4が発売開始 ...



U4 IN-EAR MONITOR Wireless System | Xvive



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U4 IN-EAR MONITOR Wireless System | Xvive



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XV-U4 ワイヤレスインイヤーモニターシステム



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