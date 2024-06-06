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香取慎吾 個展　福岡限定クリアファイル＋号外＋フライヤー＋ポストカード セット
商品番号 X34115340961
商品名

香取慎吾 個展　福岡限定クリアファイル＋号外＋フライヤー＋ポストカード セット
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,514 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げです香取慎吾whoami個展福岡市美術館○号外新聞紙1枚○フライヤー1枚（画像2）半分に折れ目あります（画像3）畳んだ状態で発送します（画像4）○ファンクラブ限定非売品クリアファイル2枚（画像5）○来場者限定ポストカード1枚（画像5）バラ売り不可です。目立つ汚れ等ありませんが完璧を求める方、神経質の方はご遠慮下さい。素人検品のため見落とし等あります。必ずプロフィールを読んで納得の上ご購入お願いします。新しい地図香取慎吾SMAP
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