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- 箱あり未使用 マランツ MPM-1000 コンデンサーマイク マイク
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商品詳細
今年6月に公式ショップにて購入致しました開封済ですが新品・未使用です開封していること・一度人手に渡ったものですので神経質な方のご購入はご遠慮下さい(ᐡт̫тᐡ)確認のために開封しておりますが使用していません1枚目の写真では見切れていますがマイクスタンドもついています(画像3枚目に見えやすい画像あります)説明書・ケーブルあり保証書もありますがネットで購入したため、店舗名など書いてありませんのでご了承ください送料が1,050〜1,400円するのでお値下げ❌マランツMPM-1000マランツコンシューマーマーケティング#marantz#マランツコンシューマーマーケティング#マランツMPM_1000#マランツ#ゲーミング#配信#コンデンサーマイク#ゲーム配信#音楽#音楽配信#レコーディング
http://narcologia.ru/goods/capitation120908.html
http://narcologia.ru/goods/unusable978274.html
http://narcologia.ru/goods/stage454097.html
箱あり未使用 マランツ MPM-1000 コンデンサーマイク マイク
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