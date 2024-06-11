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商品詳細
「咲-Saki-BD-BOX〈6枚組〉」植田佳奈/小清水亜美/小野学定価:￥30476#植田佳奈#小清水亜美#小野学#CD・DVD写真の通りDISC2にキズがあります。PS4では問題なく動作しました。箱にも多少の痛みあります。こちらを踏まえた上でご検討ください。よろしくお願いいたします。
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