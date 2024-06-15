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ロックマン\u0026ロックマンX 5IN1 SP.BOX
商品番号 F66211157556
商品名

ロックマン\u0026ロックマンX 5IN1 SP.BOX
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 16,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ロックマン\u0026ロックマンX5IN1SP.BOX」完品定価:￥9990#ゲーム#アクション#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch◆発売当初、新品でコレクション用にと購入し暗所に保管してました。◆BOXは開封口のみパッケージカットしており、傷、汚れ、凹みもありません。◆ソフトもあまり使っておらず、ケースのスレもほぼ無いと思われます。◆特典のアクリルスタンド、ロックマン11運命の歯車!!縮刷版台本は未開封です。
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ロックマン\u0026ロックマンX 5IN1 SP.BOX
ロックマン&ロックマンX 5in1 スペシャルBOX -Switch

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