ZB1 ジャンハオ　香水　トレカ1枚

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商品詳細
ZB1ゼベワンCLEANCLASSICトレカ1枚ジャンハオ韓国のオリーブヤングで香水を購入した際についてきた特典トレカです。今のところお値下げは考えておりません。新品（袋からは出して触ってはいません）海外製品のため汚れ、初期キズがある場合がございます。ご了承いただける方のみご購入をお願いします。折れ防止、水濡れ防止をして発送致します。#zerobaseone#zb1#ゼベワン#ジャンハオ
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