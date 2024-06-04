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明治期 白泥地白釉『雷文』火入(一対)香炉 茶道具★時代物★5D0508
商品番号 D12984706219
商品名

明治期 白泥地白釉『雷文』火入(一対)香炉 茶道具★時代物★5D0508
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明治期白泥地白釉『雷文』火入(一対)香炉茶道具★時代物★5D0508サイズ(約):径11㎝、高さ9.3㎝、重さ456g
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