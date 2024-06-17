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FCドラゴンクエスト2 ◆極美品ファミコンソフト◆
商品番号 V47835373414
商品名

FCドラゴンクエスト2 ◆極美品ファミコンソフト◆
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FC版ドラゴンクエストⅡソフトに擦り傷と裏面ラベルに僅かな汚れはありますが、それ以外の外箱と取扱説明書などの付属品は全て極美品です。微妙なスレと傷跡だけ僅かにありますが、色が鮮やかで艶もあり現在ではなかなか出てこない程綺麗な外箱です。取扱説明書などの付属品も新品に近い程綺麗です。ケースに入れておりますので、コレクションにもおすすめです。宅急便コンパクトでの配送となります。
http://narcologia.ru/goods/stage455497.html
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