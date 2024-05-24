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徳島県植物誌　阿部近一　牧野富太郎博士剣山で行方不明
商品番号 O96653007623
商品名

徳島県植物誌　阿部近一　牧野富太郎博士剣山で行方不明
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

教育出版センター出版年月日等1990.7大きさ、容量等580p図版68枚;27cm徳島県唯一の植物誌牧野富太郎博士の剣山植物講習会の様子も掲載「牧野先生、剣山行場付近で採集に熱中、気がつくと誰も居らず、遂に夜に入った。講師の姿がないのに大騒ぎとなった。」箱に退色はありますが、本体は大変美本です。#植物誌#阿部近一#牧野富太郎
http://narcologia.ru/goods/forthcoming586392.html
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