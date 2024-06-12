【正常動作品】FC パラソルへんべえ 外箱付属

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商品詳細
外箱、ソフトのセットです。※取扱説明書は欠品しています値下げ不可。箱にはかなりイタミがあります。フタなどをテープで補修しています。4ヶ所すべてミミ取れあり。ソフトの裏面ラベルに記名があります。動作に問題はありません。パラソルへんべえファミコン任天堂
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