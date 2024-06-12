PSVR2 本体　美品(Horizonコード使用済み)

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「PS5PlayStationVR2HorizonCalloftheMountain同梱版」定価:￥72709【状態】一回遊んだきり、しまっておりました。目立った傷などは無く綺麗で状態は良いかと思います。Horizonのコードは使用済みのため付属しません。ソニーストアで購入しましたので、その際に送られてきた箱に入れて発送致します。【付属品】・PSVR2本体・VR2senseコントローラー(L/R)・USBケーブル(未使用)・ステレオヘッドホン(イヤホン)(未使用)・イヤーピース(S/M/L)(未開封)・取り扱い説明書【その他】ご不明な点ございましたら、コメントでお願いします。#PS5#PSVR#VR2#PlayStation#ゲーム#その他#ゲーム部品その他#Other