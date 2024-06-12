プレイステーション5 グランツーリスモ7 同梱版 CFIJ-10002

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商品詳細
グランツーリスモ7をプレイしたくて購入しましたが自分には難しく途中で止めました、今年2月に購入もほとんどプレイしていませんのでとても綺麗です。序でにエースコンバット7をオマケでプレゼントしますが此方は、中古を購入した者なります！お決まりですが3Nで宜しくお願いします。追伸、箱、説明書全てあります！
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