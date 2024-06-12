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プレイステーション5 グランツーリスモ7 同梱版 CFIJ-10002
商品番号 X14481280820
商品名

プレイステーション5 グランツーリスモ7 同梱版 CFIJ-10002
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 19,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グランツーリスモ7をプレイしたくて購入しましたが自分には難しく途中で止めました、今年2月に購入もほとんどプレイしていませんのでとても綺麗です。序でにエースコンバット7をオマケでプレゼントしますが此方は、中古を購入した者なります！お決まりですが3Nで宜しくお願いします。追伸、箱、説明書全てあります！
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