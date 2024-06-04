大友克洋 KABA KABA2 作品集 画集 図録

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商品詳細
日本を代表する漫画家、アニメ監督の大友克洋の作品集２冊。２冊で1971～2011年までの代表的な仕事を網羅しています。どちらも初版。２冊とも目立つダメージはなく、ほぼ未使用に近い状態ですが、KABAの天のカドにシミがあります。
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