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大友克洋 KABA KABA2 作品集 画集 図録
商品番号 R55119357116
商品名

大友克洋 KABA KABA2 作品集 画集 図録
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 16,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本を代表する漫画家、アニメ監督の大友克洋の作品集２冊。２冊で1971～2011年までの代表的な仕事を網羅しています。どちらも初版。２冊とも目立つダメージはなく、ほぼ未使用に近い状態ですが、KABAの天のカドにシミがあります。
http://narcologia.ru/goods/waveform739317.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador635006.html
http://narcologia.ru/goods/troupe851411.html
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美品『OTOMO KATSUHIRO ARTWORK KABA2』大友克洋 画集-
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大友克洋 画集 ARTWORK KABA2 初版 - アート/エンタメ
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人気 大友克洋アートワーク KABA アート/エンタメ - lotnet.com
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