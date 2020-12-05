原理と直観で読み解く 量子系の物理 素粒子から宇宙まで



原理と直観で読み解く 量子系の物理(第2版):素粒子から宇宙まで



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「原理と直観で読み解く量子系の物理素粒子から宇宙まで」BogdanPovh/MitjaRosina/園田英徳定価:￥4200#BogdanPovh#Bogdan_Povh#MitjaRosina#Mitja_Rosina#園田英徳#園田_英徳#本#自然／物理学内容紹介素粒子、原子核、原子・分子、結晶、量子流体、天体、宇宙…現代物理の様々な分野の量子系を対象に、量子論の基本原理(不確定性原理と排他原理)と異なる系の間のアナロジー(類推)によって、重要な物理量を簡単な計算で見積もり、一見複雑に思える現象を理解していく。入門者にとっても、第一線にいる研究者にとっても、現代物理の各分野を総合的に眺め、量子系物理の学習・研究に不可欠な〈基礎〉と〈センス〉を習熟できる一冊。目立った傷や汚れはございません。