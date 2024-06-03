昭和レトロ　箏　琴　並甲すだれ彫り　蒔絵　花山

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味のある古い琴。経年のスレ、スリキズ、ヘコミ 猫足接続部の割れあります。骨董屋で購入したお琴なので時代はわかりません。全長192.5センチ(生田琴)2022年11月に弦をテトロンで全部張り替えました。到着したその日から弾いていただけます。尾布と口前もお揃いで素敵です。(新品未使用)飾り紐と房もお付けします。値引き交渉は応じますが、専用は作りませんので宜しくお願いいたします。#この音とまれ#箏曲部#和風インテリア#琴#和楽器#琴#お家趣味#昭和#レトロ