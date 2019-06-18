クリスチャン・ボルタンスキー Lifetime展グッズセット

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商品詳細
■ChristianBoltanskiクリスチャン・ボルタンスキー ■国立新美術館で開催されたLifetime展のグッズです。実際に鑑賞に行った際に、購入しました。■内容は写真のとおりですが、①図録②Tシャツ(Mサイズ)③クリアファイル 2枚1枚は数回実用しましたので、汚れ等あります。1枚は未使用の状態です。(シャツの方です)■当時の入場券の半券もありましたので ご希望であればお付けします。■Tシャツのサイズは素人採寸ですが、平置きで 着丈66cm 肩幅48cm 身幅50cmになります。図録・・・言 語 ：日本語／英語発売年 ：204ページ出版社 ：水声社ページ数：2019サイズ ：25.7×19.2×2.1cm重 さ ：739g定 価 ：¥3,300・・・豊島ボルタンスキー瀬戸内国際芸術祭
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