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クリスチャン・ボルタンスキー Lifetime展グッズセット
商品番号 C16399655769
商品名

クリスチャン・ボルタンスキー Lifetime展グッズセット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ChristianBoltanskiクリスチャン・ボルタンスキー　■国立新美術館で開催されたLifetime展のグッズです。実際に鑑賞に行った際に、購入しました。■内容は写真のとおりですが、①図録②Tシャツ(Mサイズ)③クリアファイル　2枚1枚は数回実用しましたので、汚れ等あります。1枚は未使用の状態です。(シャツの方です)■当時の入場券の半券もありましたので　ご希望であればお付けします。■Tシャツのサイズは素人採寸ですが、平置きで　着丈66cm　肩幅48cm　身幅50cmになります。図録・・・言　語　：日本語／英語発売年　：204ページ出版社　：水声社ページ数：2019サイズ　：25.7×19.2×2.1cm重　さ　：739g定　価　：¥3,300・・・豊島ボルタンスキー瀬戸内国際芸術祭
http://narcologia.ru/goods/mythic194835.html
http://narcologia.ru/goods/assessor782103.html
http://narcologia.ru/goods/enquire703089.html

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