希少シュリンク未開封 S/M 宮地真緒写真集 アオイトキ 2冊セット

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商品詳細
「アオイトキ宮地真緒」渡辺達生「S/MMaoMiyaji:宮地真緒写真集」沢渡朔どちらもシュリンク未開封ですが、上部に破れがあります。その他穴や傷あり。また年数が経っておりますので、少しヤケや傷みがあります。なかなか貴重かと思いますので、気にされない方、宜しくお願いいたします。ゆうパケットポストで発送予定です。厚みに余裕がない為、纏めてビニールに入れるだけの簡易梱包になります。（ゆうパケットポスト専用箱に入れます）
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