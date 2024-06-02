アトリエ ～黄昏の錬金術士 トリロジー～ DX プレミアムボックス ...

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アーシャのアトリエDXエスカ＆ロジーのアトリエDXシャリーのアトリエDX黄昏世界の伝承本黄昏世界の音楽CD黄昏世界のポストカード以上が商品内容となります。※箱に少し目立つ傷がございます。購入の際はご注意ください。シャリーのアトリエ、黄昏世界の音楽CDのみ未開封で、その他は開封済みになっています。神経質な方は新品の方の購入をお願いします。なにぶん初めての出品ですので不慣れな箇所等あるかと思われますが、どうぞよろしくお願いします。