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バトルリージョン　新品未開封　1BOX 24時間以内発送
商品番号 S67249827742
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バトルリージョン　新品未開封　1BOX 24時間以内発送
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 3,354 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますポケモンカードのバトルリージョン新品未開封シュリンク付きになります素人保管になりますので、ご了承の上ご購入ください。
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