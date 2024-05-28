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【動作良好】PS3 CECHA00 60GB 初期型本体
商品番号 D50943629756
商品名

【動作良好】PS3 CECHA00 60GB 初期型本体
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 7,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ぴーかーぶー在庫一覧■動作良好PS3CECHA0060GB本体SONYプレイステーション3PlayStation3■付属品・CECHA00PS3本体・電源ケーブル・HDMIケーブル■状態・動作USEDにつき多少の使用感ございますが、概ね良好な状態です。・PSソフト(ブラック盤面)・PS2ソフト(ブルー盤面、ゴールド盤面)・PS3ソフト(BluRay)・DVD・BluRay全て読み込み良好です。一通り動作の確認しております。尚、状態は写真にてご判断頂けましたら幸いです。アルコールクリーニング済です。■中古品になりますので神経質な方のご購入はお控えくださいませ。■梱包は防水対策をしてなるべく丁寧にさせていただきます。即購入歓迎！☆。.:＊・゜☆。.:＊・゜☆。.:＊・゜ぴーかーぶー（このアカウント）をフォローして下さった方限定特典としまして、購入前に(←ここ重要です)コメント欄にて、「フォローしてます！」「フォローしました！」とコメント頂ければ、特別割引でご提供させて頂きます！■フォロー割引■①～1999円→100円引②〜4999円→200円引③〜9999円→300円引④10000円～→500円引　※必ずご購入前にコメント欄にて「フォローしました！」　　もしくは「フォローしてます！」とお知らせ下さい！※なんと、値下げ直後や、出品直後も対応します！なお、「フォローしてます割」に関しましても専用は行っておりませんのでご了承くださいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)☆。.:＊・゜☆。.:＊・゜☆。.:＊・゜
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