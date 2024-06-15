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直ぐに遊べる⭐︎PCエンジンCD-ROM2システム豪華フルセット
商品番号 F68099543986
商品名

直ぐに遊べる⭐︎PCエンジンCD-ROM2システム豪華フルセット
ブランド名 エヌイーシー
特別価格 税込 11,417 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PCエンジンCD-ROM2システム正常動作するPCエンジンのフルセットになります。なかなか正常動作しないCD-ROM2本体ですが、こちらは正常読み込み、CDゲームも問題無くプレイ出来るゲーム機になります。HUカードゲームも問題無くプレイ出来ます。※正常動作確認済みのゲーム機になりますが、30年以上前のゲーム機ですので、ご購入後のサポートは致しかねます。セット内容・白PCエンジン本体・CD-ROM2本体（CDR-30A）CDゲーム正常読み込み、ゲームプレイ、音飛び無し・インターフェイスユニット本体（初期化済み）蓋汚れ跡あり・純正コントロールパッド（動作確認済み）・マルチタップ・純正ACアダプター（AD-IF30A）・新品ステレオAVケーブル・CDゲーム　ディスクのみ（上海Ⅲドラゴンズアイ）・HUカードゲーム　カードのみ（システムカードver.2.1）（ワールドスタジアム）（F1サーカス）（スーパー桃太郎電鉄）プチプチ梱包、段ボールに入れて配送手続き致します。
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