【CD】石井竜也 super nipops　完全生産限定盤 シリアルナンバー入り

中古商品となりますので、ケース・ディスクのスリキズなど使用感があります。出品時に除菌クリーニングを行っておりますが、経年劣化により落とし切れない汚れやヤケなど劣化部分がある場合もございます。※画像をご参照下さい●タバコ・ペットの臭いもございません。※中古商品という事をご理解頂ける方のご購入をお願い致します。※※明らかに再生不良となりそうなディスクのキズが酷いCDは省いて出品しておりますが、万が一再生不良（読み込み不可・音トビなど）があった場合は全額返金させて頂きます。【商品到着後7日以内にご連絡お願い致します】※※以前、CDを2000枚程販売した経験がございますが、再生不良があったのは1枚だけでした。その時も全額返金にて対応させて頂きました。●メルカリを始めたばかりの、取引が初心者の方も歓迎です。●コメント不要で即購入OK、匿名配送で送料無料です。●お取引には誠実に、出来る限り迅速な対応を心掛けております。商品はプチプチに包んで発送させて頂きます。#石井竜也#supernipops706



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