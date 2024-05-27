ちいかわ　フロッキー　フィギュア　6体セット　豪華版 なんとかバニア

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ちいかわBluRayの豪華版特典●なんとかバニアフロッキーフィギュア6体●アクリルブロック●ポストカードのセットです。※BluRayは付きません。アクリルブロック箱の中の袋は未開封ポストカードについても未開封です。フィギュアについては一度開封しましたが飾ったりせずにずっと箱になおしておりました。フィギュアのちいかわのみ初期から右足に傷（剥げ？）がありました。写真で写そうと奮闘しましたがあまり分かりづらい写真しか撮れませんでした。ご了承いただける方のみ、ご購入お願い致します。即購入⭕️お値下げ❌