磯光雄 ANIMATION WORKS preproduction 値下げ可

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商品詳細
磯光雄ANIMATIONWORKSpreproduction新品未使用ですが、神経質な方はお控えください値下げ可です！業界内外で高く評価されているアニメ界のスーパークリエイター・磯光雄の仕事をまとめた書籍の第三弾。本書にはプリプロダクション(作画以前の工程)で磯光雄が描いた企画書、アイデアメモ、シナリオ、設定、絵コンテをはじめとした様々な資料を収録した。収録した資料は、これが初公開となるものが大半だ。磯光雄ならではのオリジナリティが溢れ、尚かつ濃厚な1冊である。収録作品は『電脳コイル』『GHOSTINTHESHELL/攻殻機動隊』『新世紀エヴァンゲリオン』『ラーゼフォン』『機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争』等。何卒お願いいたします！#作画#アニメ#礒光雄#エヴァ#エヴァンゲリオン#電脳コイル#機動戦士ガンダム#地球外少年少女#アニメスタイル#ラーゼフォン#攻殻機動隊#ghostintheshell#原画集#資料集
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