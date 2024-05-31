セガトイズ　LIVE1 ジャパニーズ　ヒーリング　ベスト　葉加瀬太郎

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商品詳細
セガトイズグランドピアニスト専用カートリッジ2葉加瀬太郎セレクションAジャパニーズ・ヒーリング・ベストセガトイズLIVE！1ジャパニーズヒーリングベストケースに4cm程度のヒビがあります。中身に影響はありませんが、この点ご了承をお願い申し上げます。貴重なお品です^_^#セガトイズ#セガトイズグランドピアニスト専用カートリッジ2葉加瀬太郎セレクションAジャパニーズ・ヒーリング・ベスト
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