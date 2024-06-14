amiibo アイク 大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ 任天堂 アミーボ ...

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商品詳細
amiiboアイク大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ任天堂アミーボ新品未開封になります。▼匿名らくらくメルカリ便で発送。水濡れ防止、エアーパッキンなどで衝撃対策してダンボール箱に発送いたします#kiyosanSHOPのゲームの一覧はこちらです・できる限り早急にお手元に届くように迅速に対応いたします。●こちらに私の出品している商品をまとめてあります！是非ともご覧ください！#kiyosanSHOP「amiibo（アミーボ）」はゲームとつながり連動する、キャラクターフィギュアです。対応するソフトをプレイ中にamiiboをかざすことで、ゲーム内でプレイヤーとして登場したり、アイテムがもらえたりなど、いろんなあそびとしてつながります。また、その遊びを通してamiiboにもいろいろな記録が保存され、世界にたったひとつの「あなただけのamiibo」となっていきます。◆神経質な方や細かい所（初期からのキズ、汚れ、造り）を気になさる方はご購入をお控えください。9980#任天堂#amiibo#Switch#スイッチ#ニンテンドー#Nintendo#アミーボ#アイク#大乱闘スマッシュブラザーズ#フィギュア#ゲームキャラクター
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