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NINTENDO 任天堂　Switch 旧型　モンハン
商品番号 L50796348202
商品名

NINTENDO 任天堂　Switch 旧型　モンハン
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 9,675 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回遊び、箱にしまっていました。初期化済みで、動作問題なしですあくまでも中古品、素人の検品ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。プロフィールにもありますように、送料抑えるため圧縮してコンパクトになるものはさせていただいてから発送になります。
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