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美品 浮世絵 日本経済新聞社 昭和44年 限定 定価5万 解説書・函・木版画付き
商品番号 V92339695356
商品名

美品 浮世絵 日本経済新聞社 昭和44年 限定 定価5万 解説書・函・木版画付き
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。「浮世絵」限定版出版社：日本経済新聞社出版年：昭和44年3月1日函サイズ：縦42.5センチ×横32.5センチ×厚さ10.5センチ本サイズ：縦39センチ×横30センチ×厚さ8センチ定価：50,000円ページ数：416ページ限定1000部の内、第784号解説書と函が付属しています。発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。1195#骨董　#骨董品　#日本　#日本画　#図録　#図版　#古書　#貴重　#限定　#資料　#アート　#美術　#絵画　#画家　#浮世絵　#葛飾北斎　#歌川広重　#名画　#本　#版画
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