NINTENDO SWITCH　任天堂スイッチ本体(旧型)HAC-001

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレー半年ほど前にこちらでお譲りいただきました任天堂スイッチの本体になります。サブ機として使用しておりましたが最近使用頻度減りましたので出品いたします。動作に関しましては本体・ジョイコンともに全く問題ございません。画面にも特に傷もなく、お受け取りいただきましたらすぐに使用して遊んでいただけるかと存じます。お送り内容は下記になります。・本体・左右ジョイコン・本体のドック・電源ご注意点下記になります。・箱等はございませんのでご注意くださいませ。・大事に使用しておりましたが、お譲りいただいた当初から生活小傷見受けられます。こちらご了承いただきますようお願いいたします。・近年発売された有機ELモデルではございません。綺麗に清掃後コンパクトに梱包してお送りさせていただく予定です。USEDご理解のほどどうぞよろしくお願いいたします。color:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプHAC-001#任天堂#Nintendo