【特典未開封】PS4 ブルーリフレクションTIE/帝　ワンダーグー特典付

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BLUE REFLECTION TIE/帝」店舗特典&商品情報まとめ BLUE REFLECTION TIE/帝」店舗特典&商品情報まとめ

荷物整理のため出品致します。値下げ交渉とバラ売りには対応致しません。○商品内容・ブルーリフレクション帝 プレミアムボックス ワンダーグー限定絵柄 (ゲームソフト、生徒手帳風ブロマイドアルバム、ドラマCD、描き下ろしB2布ポスター)・wondergooオリジナル特典 描き下ろしB2タペストリー○商品詳細2021年10月に購入しました。ゲームソフトとプロダクトコードのみ使用済です。その他の特典は未開封品になります。ゲームソフトのみ取り出しその他の特典には手をつけずに暗所で保管していました。商品はダンボールに入れて発送致します。〇注意事項・素人による自宅での保管になります。・素人による検品のため見落としが多少あります。・神経質な方や完璧を求める方は購入をお控えください。BLUEREFLECTIONTIE/帝 プレミアムボックス（WonderGOO限定絵柄）【限定セット】描き下ろしB2タペストリー