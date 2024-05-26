B'z 稲葉浩志 LIVE 2016 ～enⅢ～ 直筆サイン色紙

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ライブ会場での抽選で当選し、そのままの状態で（袋に入れて）書棚で保管していました。（写真2枚目）今回、写真撮影のため袋から出してます。裏面にペンの跡がありますが、もらった時から付いていたものと思われます。グッズ種類...色紙人気グループ...B'z