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B'z 稲葉浩志 LIVE 2016 ～enⅢ～ 直筆サイン色紙
商品番号 J88829901550
商品名

B'z 稲葉浩志 LIVE 2016 ～enⅢ～ 直筆サイン色紙
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライブ会場での抽選で当選し、そのままの状態で（袋に入れて）書棚で保管していました。（写真2枚目）今回、写真撮影のため袋から出してます。裏面にペンの跡がありますが、もらった時から付いていたものと思われます。グッズ種類...色紙人気グループ...B'z
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