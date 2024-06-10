【ジャンク】PS4コントローラー 27個　まとめ

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画像にあるものが全てです。※セット商品の場合バラ売り出来ません。リサイクルショップで購入しました。購入後保管してました。※ジャンク品です。動作未確認です。中には普通に使えるものもあります。個人的ですが綺麗な物が多いです。中古品ですのでご理解の程宜しくお願い致します。梱包はプチプチ梱包のみの場合もございます。巻き段ボールやリサイクル段ボールも使用する場合がありますが、見た目より何よりモノが傷つかないように梱包しますね^_^発送はできるだけ早く行います。よろしくお願いします！