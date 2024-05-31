【超希少】スーパーファミコン プロ野球 熱闘ぱずるスタジアム

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箱、取扱説明書付き※大変古い商品なので、全ての環境で動作を保証するものではございません。※到着後の返品、クレームはご遠慮ください。※目立った傷、汚れはなしです。※値下げ交渉受け付けてます。具体的な金額をコメントしてください。