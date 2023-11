BTS LOVE YOURSELF サンパウロ

2019年のサンパウロで行われたBTSのDVDです。自宅保管していたので多少傷があるかもしれませんが目立った傷はないと思います。ブックマークが付属していたようですが見つからず…それ以外は揃ってます。引越しするため出品致します。お値下げ❌無言購入⭕️



BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' SAO PAULO 全曲 ...



BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' SAO PAULO[DVD ...



BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' SAO PAULO[DVD ...



BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' SAO PAULO[DVD ...



BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' SAO PAULO[DVD ...



BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' SAO PAULO[DVD ...



LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' at Sao Paulo | ラベル保管庫



ニュース | BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB



LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' at Sao Paulo | ラベル保管庫



BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' SAO PAULO[DVD ...



LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' at Sao Paulo | ラベル保管庫



BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' SAO PAULO[DVD ...



dTVではBTS関連19タイトルを順次配信中。歴史を刻んだライブや ...



Weverse Shop | 商品詳細



Weverse Shop on X: