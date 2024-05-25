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XBOX本体　初代　スペシャルエディション　限定版　スケルトン　＋　ソフト1本
商品番号 A31676643019
商品名

XBOX本体　初代　スペシャルエディション　限定版　スケルトン　＋　ソフト1本
ブランド名 マイクロソフト
特別価格 税込 10,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げいたしました。2002年に購入し、ソフト3～4本ほどプレイした後、遊ばなくなり箱にしまったまま保管しておりました。　電源ON・OFF、ディスクトレイ開閉、起動等、動作確認済みです。　付属品はAVパックの一部(プラグを差し込むステーション部分？)のみ欠品で、他は全てそろっております。写真でご確認ください。　専用外箱　発泡スチロール　ゲーム機本体　取扱説明書　コントローラー1個　電源コード　標準AVケーブル　コンポーネントAVケーブル(未開封)　　コントローラーのスティック部分にやや白っぽい変色やコード等に若干べとつきがありますが、本体等に目立った汚れや傷等はなく良品と思います。　※　外箱の爪部分に破れあります。発砲スチロールに一カ所折れあります(透明テープで補修済みです)。　本体等、アルコール、綿棒等でクリーニング済みです。　ソフト1本(「天空」・美品)お付けします(写真9)。　個人保管の古いものになります。今後、何らかの不具合発生する可能性がありますことをご理解ください。　すり替え防止のため返品不可とさせていただきます。　緩衝材等で補強し、段ボール箱にお入れして、ゆうパックにてお送りいたします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual998446.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford87473.html
http://narcologia.ru/goods/perforce46565.html
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