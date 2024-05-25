XBOX本体　初代　スペシャルエディション　限定版　スケルトン　＋　ソフト1本

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お値下げいたしました。2002年に購入し、ソフト3～4本ほどプレイした後、遊ばなくなり箱にしまったまま保管しておりました。 電源ON・OFF、ディスクトレイ開閉、起動等、動作確認済みです。 付属品はAVパックの一部(プラグを差し込むステーション部分？)のみ欠品で、他は全てそろっております。写真でご確認ください。 専用外箱 発泡スチロール ゲーム機本体 取扱説明書 コントローラー1個 電源コード 標準AVケーブル コンポーネントAVケーブル(未開封) コントローラーのスティック部分にやや白っぽい変色やコード等に若干べとつきがありますが、本体等に目立った汚れや傷等はなく良品と思います。 ※ 外箱の爪部分に破れあります。発砲スチロールに一カ所折れあります(透明テープで補修済みです)。 本体等、アルコール、綿棒等でクリーニング済みです。 ソフト1本(「天空」・美品)お付けします(写真9)。 個人保管の古いものになります。今後、何らかの不具合発生する可能性がありますことをご理解ください。 すり替え防止のため返品不可とさせていただきます。 緩衝材等で補強し、段ボール箱にお入れして、ゆうパックにてお送りいたします。