NINTENDO SWITCH HAD-S-KA/任天堂スイッチ本体

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商品詳細
動作確認済みです。素人目で検品しているため、完品をお求めの方は御遠慮ください。HDMIケーブルを無くしてしまったため、HDMIケーブルは付属しておりませんので、あらかじめご了承ください。その分、少しお安くしております。お値下げやご質問等ございましたら、お気軽にコメントください。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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