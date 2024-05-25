アニメ ジョジョの奇妙な冒険 第3部 Adventure DVD 全13巻セット

アニメジョジョの奇妙な冒険第3部AdventureDVD全13巻セット状態：レンタルアップDVDですのでご了承ください。ハードケースは付属せずに、ディスクとペーパージャケットのセットとなります。ディスクやジャケットに小傷などの多少の使用感がありますが、問題なく最後までご視聴いただけます。あくまで中古商品ですので、完璧を求める方はご遠慮ください。送料：匿名配送、追跡番号付きのゆうパケット発送で送料無料です。エアキャップで丁寧に梱包して、速やかに発送いたします。



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