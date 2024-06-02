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Nintendoゲームボーイソフト　魂斗羅スピリッツ　ソフト新品状態
商品番号 D85340393282
商品名

Nintendoゲームボーイソフト　魂斗羅スピリッツ　ソフト新品状態
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱・説明書付きですが、保存状態がよろしくありません。箱がボロボロ、非常に悪い状態です。ソフトは新品の状態です。梱包:ビニール＋緩衝材を一巻き＋クッション封筒(厚さ3CM以内)梱包に難癖を付けられる方は購入ご遠慮ください。ソフトのみです。起動確認済みです。端子は復活剤を使用し、クリーニング済みです。本体との相性で正常に起動しにくい場合等があるかもしれませんが、保証できかねますのでご了承ください。バッテリーバックアップ機能は保証しかねます。※中古ソフトとなりますので読み込み等悪い場合が御座います発送前に必ず起動の確認しております。※中古品・自宅保管品になりますのでご理解の上でのご購入をお願い致します。神経質な方または完璧を求める方は購入をお控えください。
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