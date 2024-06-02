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「アミ　小さな宇宙人」シリーズ文庫本3冊セット
商品番号 R31553263275
商品名

「アミ　小さな宇宙人」シリーズ文庫本3冊セット
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 10,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「アミ　小さな宇宙人」「もどってきたアミ:小さな宇宙人」「アミ3度めの約束：愛はすべてをこえて」エンリケ・バリオス　著石原彰二　訳　さくらももこ　絵文庫本3冊のセットになります。5年前に新品で購入しました。何度か読み、その後は本棚にしまって自宅保管しておりました。焼けはありますが比較的美品だと思いますが、中古品であることをご理解頂ける方のみお願い致します。状態は画像をご確認ください。防水対策をして発送いたします。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/voiceless165059.html
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