「アミ　小さな宇宙人」シリーズ文庫本3冊セット

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「アミ 小さな宇宙人」「もどってきたアミ:小さな宇宙人」「アミ3度めの約束：愛はすべてをこえて」エンリケ・バリオス 著石原彰二 訳 さくらももこ 絵文庫本3冊のセットになります。5年前に新品で購入しました。何度か読み、その後は本棚にしまって自宅保管しておりました。焼けはありますが比較的美品だと思いますが、中古品であることをご理解頂ける方のみお願い致します。状態は画像をご確認ください。防水対策をして発送いたします。宜しくお願いいたします。