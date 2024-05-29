橘外男ワンダーランド ユーモア小説

性懲りもない話を集めたシリーズ第5弾！責任編集・山下武帯付き。[収録作品]男色物語(よくぞ、ここまで軽〜く￼言ってのけたもんだの自伝風味。イマをサワガス風流譚‼️)桃色機密室闖入記葛根湯雷嫌いの話或る千万長者と文士の物語☆画像のように、帯の角に少しシワと破れがあります。中身は書き込みもなくきれいな状態です。以上ご理解の上ご検討下さい。神経質な方の購入はご遠慮下さい。他にも映像関連ございます。→#サンチョ映画



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